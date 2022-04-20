Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ertelendiğine dair yaptığı paylaşımda "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti." İfadelerine yer verdi.