Sağlık Bakanlığı tarafından Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 343 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı.

217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 296 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 89,31, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,55 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 116 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 437 bin 166'sı birinci doz, 48 milyon 758 bin 456'sı ikinci doz, 11 milyon 177 bin 957'si üçüncü doz olmak üzere 116 milyon 486 bin 234'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.