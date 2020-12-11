Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye’de 220 kişiyi daha hayattan kopardı.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı toplam vaka sayısı da ilk defa açıklandı. Toplam vaka sayısının 1 milyon 748 bin 567 olduğu duyruldu.

Toplam hasta sayısı 564 bin 435’e çıktı toplam vefat sayısıysa 15 bin 751’e yükseldi.

5 bin 232 kişi daha koronavirüsü yendi böylece toplam iyileşen hasta sayısı 452 bin 593’ çıktı.

Hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısıysa 5 bin 943 oldu. Yoğun bakım doluluk oranınınsa yüzde 72.1 olduğu açıklandı.

Sağlık bakanı Fahrettin koca Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları, kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.” Dedi.