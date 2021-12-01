Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında zam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, bir müjde verileceğini söylemişti.

Bir iki gün içerisinde sağlık çalışanlarını sevindirecek bir gelişme yaşanacağını söyleyen Bakan Koca, müjdeyi verdi.

Sağlık çalışanlarına yüksek oranda zam yapılacağı, Bakan Koca tarafından duyuruldu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 5 BİN LİRAYA KADAR ZAM

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız." dedi.

"PRATİSYEN HEKİMLERİN EK GÖSTERGESİ 13 BİNDEN 33 BİNE ÇIKACAK"

Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI ARTIYOR

Görevlerine göre sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 lira arasında yapılacak zamlar, 2022 Ocak ayında alacakları zamlara tahmini olarak şöyle yansıyacak:

Sendika üyesi ve bekar bir sağlık memurun alacağı en düşük memur net maaşı 4 bin 358 liradan 6 bin 858 liraya,

Sendika üyesi, evli ve iki çocuklu sağlık memurun en düşük net maaşı 6 bin 516 liradan 9 bin16 liraya,

Sendika üyesi ve bekar bir hemşirenin (¼) en düşük net maaşı 7 bin 42 liradan 9 bin 542 liraya,

Uzman doktorun en düşük net maaşı 9 bin 337 liradan 11 bin 837 liraya çıkabilecek.