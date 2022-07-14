Sağlık kurumlarında yeni güvenlik önlemleri alınacak

Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var" dedi.

Bakan Koca, kapı güvenlik sistemlerinin kurularak, 24 hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçildiğinin ifade etti.

Hastanelerde, "Kapı Güvenlik Sistemleri" yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla dört ay önce verdiği talimat doğrultusunda Kapı Güvenlik Sistemleri kurulmaya başlandı.

Uygulama, Ankara Eğitim ve Araştırma, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede hayata geçirildi.

Hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasa dışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişini engellemeyi amaçlayan "Kapı Güvenlik Sistemleri" uygulamasının ve güvenlik tedbirlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.