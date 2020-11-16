Sağlık personelleri verilen sözlerin tutulmasını istiyor!

HEKİMSEN, sağlık personellerine verilen sözlerin tutulmadığını iddia ederek. Verilen sözlerin yerine getirilmesi için yazılı basın açıklaması yaptı.



HEKİMSEN yazılı basın açıklamasın da şu sözlere yer verdi.



Yıllara sarihan değişen ve gelişen sağlık sistemimiz içinde hekimlerin rolü yadsınmış, muayenehaneler kapatılırken hekimlerin hakkı ya hiç verilmemiş veya rant peşinde koşanlara verilmiştir. Son olarak, Korona salgını sırasında hekimlere verilen hiçbir söz tutulmamış tevil edilerek geçiştirilmiştir. Bunlara örnek Tüm halkımıza açıklama yapılarak hastanelerde çalışanlara tam ek ödeme verileceği söylenmiş ama hekimlere verilmemiştir.



Daha sonra Covid Polikliniklerinde çalışanlara diye değiştirilmiş ama 30 gün şartı getirilmiş ancak hafta sonu izinlerinde bile çalışmanız gerekli gibi komik bir açıklama getirilmiştir. Ancak sağlık personeli toplum ortalamasına göre 10 kat fazla Covid-19 mikrobu kapmış, hekimlerde ortalama 4 kat fazla can vermiştir. Hekimsen Sendikası olarak, Sağlık Bakanlığımıza gönderdiğimiz dilekçe mahiyetinde mektuba 60 gün içinde verilmesi gereken cevap için, sürenin dolmasını beklediğimizi, bu sürenin sonunda Yönetim Kurulumuzun uygun göreceği sendikal eylemlerin yapılmaya başlanacağını kamuoyuna bildiririz İfadeleri yer aldı.

