Şahan Gökbakar: Provokatörler yangına müdahale edenlere hakaret ediyor
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden itfaiye, sahil güvenlik ve donanma personeline yönelik bir kısım kişilerin hakaretlerde bulunduğunu söyledi.
Yangının başından beri bölgede canlı yayın açarak açıklamalarda bulunan Şahan Gökbakar videolarına bir yenisini daha ekledi.
Alevlere erken müdahale edilmesi için yoğun çaba gösteren Şahan Gökbakar, evinin arkasındaki yangın bölgesine provokatörlerin botlarla gelip, hiçbir komut dinlemediğini söyledi.
"HAKARET EDİYORLAR"
Gelen kişilerin yangın bölgesindeki çalışmaları manipüle ettiğini aktaran Gökbakar, "Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına gözümüzün önünde hakaret ediyorlar." ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN DÜZENİ BOZUYORLAR"
Gökbakar, Marmaris'teki jandarma ve sahil güvenliğe çağrılarda bulunarak, "Biz burada en az 200 kişi mücadele ederken, beşli, dörtlü gruplar halinde buraya yanaşıyorlar, bir anda yangının içine doğru koşuşturuyorlar sanki kahraman edasıyla, yangını söndüreceklermiş gibi. Buradaki bütün düzeni bozuyorlar" dedi.
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