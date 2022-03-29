Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra yaşam savaşını kaybetti

Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı kamyon çarptı. Mahra, sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı.

SAĞ BACAĞI KESİLDİ

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kanama nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.

ÖLÜM HABERİ AİLEYİ YIKTI

Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan Mahra Melin'in ailesinin, oldukça üzgün olduğu görüldü.

"MAALESEF KIZIMIZI KAYBETTİK"

Acılı baba Murat Pınar, "Maalesef kızımızı kaybettik. Organlarını bağışlamak istiyorduk. Ancak beyin ölümü gerçekleşmeden vefat ettiği için bunu yapamadık" dedi. Küçük kız, yarın toprağa verilecek.