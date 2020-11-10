Sahte alışveriş sitesi dolandırıcılığı: 16 kişi tutuklandı

Kocaeli'de sahte alışveriş siteleri ile çok sayıda kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

GÜNDEM 10.11.2020, 10:31 10.11.2020, 10:33
Sahte alışveriş sitesi dolandırıcılığı: 16 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, internet üzerinde sahte alışveriş siteleri kurarak vatandaşın kredi kartı bilgilerini ele geçiren şüphelilere yönelik operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı.

Dün Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerin 16'sı tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Kocaeli #Sahte alışveriş sitesi dolandırıcılığı #Sahte alışveriş sitesi
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