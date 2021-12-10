Online olarak kişilerle görüşmeler yapıp insanların hayatlarını tehlikeye atan sahte diyetisyenlere dikkat etmemiz gerektiğini belirten Diyetisyen Halime Demirciler: Tahliller çerçevesinde kişinin kronik rahatsızlığı olup olmadığına bakılmalı ve göre yönlendirme yapılmalı” diye konuştu.

Demirciler konuşmasının devamında gidilen diyetisyenin iyi araştırılması gerektiğini söyledi.