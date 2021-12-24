Sahte içkiye geçit yok!

İzmir polisi, yeni yıl öncesinde sahte içki denetimleri ve operasyonlarına devam ediyor.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan operasyonda 15 ton üretimi tamamlanmış sahte içki ile etil alkol ele geçirildi. Sahte içkilerin 10 tonunun bir depoda olduğu belirlendi.

Kaçak alkolden ölüm olaylarının artması üzerine denetimlerini artıran emniyet güçleri Manisa'da bir depo ve iş yerine yaptığı baskında 6 ton 975 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Kaçak alkolden ölüm olaylarının artması üzerine denetimlerini artıran emniyet güçleri Manisa'da bir depo ve iş yerine yaptığı baskında 6 ton 975 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Variller ve 5 litrelik pet şişeler içinde ele geçirilen şaraplara el konulurken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye genelinde meydana gelen kaçak/sahte alkollü içki kullanımına bağlı meydana gelen ölüm olaylarının artmasının engellenmesi amacıyla Manisa genelinde sahte alkollü içki üretim ve dolum yerlerine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Ş.A.Ö isimli şahsın Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi'nde kiraladığı depo ve Turgut Özal Mahallesindeki işyerinde kaçak olarak şarap ürettiği tespit edildi. Bugün Cumhuriyet Savcısının talimatı ile depo ve iş yerinde yapılan aramalarda 26 adet varil içerisinde 5 ton 720 litre, 251 adet 5 litrelik pet şişelerde 1 ton 255 litre olmak üzere toplam 6 ton 975 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında tahkikata başlanıldı.

Amasya'da 1200 litre kaçak içki ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 1200 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya kaçak içki sürmeye çalışanların önlenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir şüphelinin kaçak içki ürettiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Karatepe köyünde belirlenen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 1200 litre kaçak içki ele geçirildi. Adreste yakalanan M.E. gözaltına alındı.