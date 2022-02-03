Sahte indirimle aldatma bitiyor

Özellikle salgınla birlikte artan internet alışverişi birçok mağduriyeti de beraberinde getirdi.

Bu anlamda satıcılar, ürünlerin altına sahte yorumlar atarak ve indirim oyunu ile müşterileri kendisine çekiyordu.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanıverdi, Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçireceği yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.