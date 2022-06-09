Şair ve Yazar Mevlana İdris Zengin son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde toprağa verildi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, bir süredir Kahramanmaraş'taki bir hastanede tedavi görüyordu. Hayatını kaybeden Zengin için bugün ikindi namazı sonrası Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve çok sayıda kişi katıldı.

Mevlana İdris Zengin'in kardeşi Salih Zengin cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Zenginin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası okunan duaların ardından Zengin'in cenazesi Eyüpsultan Camii'nin hemen yanında bulunan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde son yolculuğuna uğurlandı.