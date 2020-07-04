Sakarya'daki patlama ile ilgili yeni gelişme!
İçişleri Bakanlığı, Hendek’teki patlamayla ilgili idari soruşturmada 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirdi.
GÜNDEM 04.07.2020, 10:56 04.07.2020, 11:11
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, idari soruşturma kapsamda, bakanlık tarafından bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi ve bir jandarma müfettişi görevlendirildi.
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