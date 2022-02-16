Saldırı girişimleri cezasız kalmıyor: 13 terörist daha etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin daha başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.