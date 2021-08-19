Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
GÜNDEM 19.08.2021, 16:38 19.08.2021, 16:45
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Terörle mücadelemiz Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Terörle mücadelemiz Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2021
Kahraman Komandolarımız, biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/1jphiIylbE
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