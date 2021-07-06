Salgında yeni varyant: Lambda

Delta varyantının ardından her geçen gün yayılan yeni bir varyant daha çıktı.

"Lambda" olarak adlandırılan yeni varyant, ilk olarak Peru’da tespit edildi. Lambda varyantı bugüne kadar 30 ülkeye yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Peru'da Lambda'nın Nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden endişe ediyor.

Dünyada Delta tehdidi

Dünyada hızla yayılan Delta varyantı da şu ana kadar Türkiye dahil 65 ülkede görüldü. Griple karıştırılan belirtileri baş-boğaz ağrısı, burun akıntısı olan varyasyonun yeni semptomlarından biri de işitme kaybı. Etkisini azaltmak için ise aşılama kritik.

Hızlı yayılmasıyla bilinen ve Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının belirtileri griple oldukça benzer. Uzmanlar, benzer semptomların test ve izolasyon tedbirlerinden geri kalınmasına sebebiyet verdiğini söylüyor.