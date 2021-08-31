Salgından çıkışın tek yolu: Aşı!
Ülkemizde koronavirüs ile mücadele de yapılan toplam aşı sayısı 94 milyonu aştı.
GÜNDEM 31.08.2021, 15:06 31.08.2021, 15:38
Peki, Kahramanmaraş halkı aşılanma hakkında neler düşünüyor.
Vatandaşların çoğunluğu aşı olmanın faydalı olacağını söylüyor.
Aşı olmayan vatandaşlar ise ikiye ayrılmış durumda kimi aşı olmak için beklediğini söylerken kimi ise aşıyı hiç olmayacağını dile getiriyor.
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