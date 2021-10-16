Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı!

İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Otobüs yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı.

Kaza üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 14 YARALI

Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

YARALILAR İPLE KURTARILDI

Yaralılar ip yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Sürücü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.