Samsun Valiliğinden "İki doz aşısı olmayan kente alınmayacak" haberine yalanlama

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, aşı konulu haber başlıklarının vatandaşlar tarafından "Samsun'a gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelecek olanların aşısı olmadan Samsun'a alınmayacağı, kente girebilmek için aşı zorunluğu getirildiği" şeklinde anlaşıldığı, bunun üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu vurgulandı.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, COVID-19 salgınının yeni varyantlarının ülkeye girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 13 Kasım 2021 tarih ve E-89780865-153-18513 sayılı genelgesi doğrultusunda tüm illerde olduğu gibi Samsun'da da 13 Kasım 2021'de toplanarak gelen genelge doğrultusunda kararlar aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararımız http://www.samsun.gov.tr/il-umumi-hifzissihha-kurulunun-13112021-tarihli-ve-40-sayili-karari linkinde yayımlanmıştır. Bazı ulusal basın yayın organlarında '2 doz aşısı olmayan Samsun'a alınmayacak' başlığıyla çıkan haberler nedeniyle 'İlimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza aşı zorunluluğu getirildiği veya aşısı olmayanların ilimize alınmayacağı' şeklinde yanlış anlaşılmalar meydana gelmiş olup gerek çıkan haberlerin içeriği okunduğunda gerekse yukarıda linki verilen kararımız incelendiğinde böyle bir durumun söz konusu olmadığı, haber başlıkları ile haberin içeriğinin uyuşmadığı, haber başlığının çarpıtıldığı net bir şekilde görülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."