Sanal sigorta dolandırıcılığına dikkat
Son zamanların en çetin kışı şartlarının yaşandığı ülkemizde kazalar da bir hayli arttı.
GÜNDEM 31.01.2022, 16:26 31.01.2022, 16:41
Araç kazasından tutun farklı tipte kazalarda akla gelen ilk şey ise sigortalar oluyor.
Peki, sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli, yapılan sigortanın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu nasıl anlayacağız?
Başta araç sigortaları olmak üzere sigorta yaptırılırken bilindik ve güvenilen yerlerde yaptırılması gerektiğine dikkat çeken Sigorta Acentesi Sefa Ekmekçi bu tür sahteciliğin sanal ortamda yapılan sigortalarda daha fazla olduğunun altını çizdi.
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