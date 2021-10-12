Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 13,8 arttı

Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 artış gösterdi.

GÜNDEM 12.10.2021, 10:11 12.10.2021, 10:42
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 13,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 5,6, yıllık bazda ise 13,8 arttı.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Sanayinin alt sektörleri  incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9,4 arttı.

Ağustosta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

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