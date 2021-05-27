Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Kuklacıları çok iyi tanıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de siyaseten bir başarı elde edemeyen muhalefetin, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale geldiğini dile getirerek, "Bir mafya artığı üstünden siyasetin gündemini esir almaya çalışanlar şunu çok iyi bilsin. Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birlikteliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) 60. Olağan Kurul Toplantısı"na katıldı. TSE'nin genel kurulunun icra edildiği 27 Mayıs gününün farklı bir anlamı olduğunu belirten Varank, 27 Mayıs 1960 darbesini hatırlatarak, "Bundan 61 yıl önce maalesef Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 1960 darbesi gerçekleştirildi. 27 Mayıs maalesef ülkemizin demokrasi tarihini baltalayan darbeler silsilesinin başlangıcı olmuştur" diye konuştu.

1960 darbesinin gerçekleştirildiği dönemde cuntacı zihniyeti tarafından Andan Menderes başta olmak üzere Demokrat Partili yöneticilere yönelik ağır bir iftira ve karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Bakan Varank, "Yalanların inanın sınırı yoktu. Yüzlerce öğrencinin öldürülüp, makinalardan geçirilip hayvan yemi yapıldığını ortaya attılar. Ardahan ve Kars'ın gizlice Ruslara satıldığını söylediler. Menderes'in 12 uçak dolusu altınla yurt dışına kaçtığı iftirasını söylediler. Bunlar gibi daha nice yalan ve iftira üzerinden milli iradenin temsilcilerine itibar suikastı gerçekleştirip, kanlı darbelerine kılıf hazırladılar" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE DİMDİK DURDU"

1960 darbesindeki zihniyetin bugün de değişmediğini dile getiren Varank şunları söyledi:

"Tarihler değişti, aktörler değişti, ama yöntem hep aynı kaldı. 1980 darbesinde de, 28 Şubat sürecinde de benzer senaryolar devreye. Ve ne yazık ki her seferinde de o zihniyet bu yöntemlerle netice elde etmeyi başardı.

Ne zaman ki, Recep Tayyip Erdoğan adında çelikten bir irade bu kirli zihniyetin karşısına dikildi, işte o zaman Türkiye'nin bu makus talihi de değişmiş oldu. Geçmişte olduğu gibi, 19 yıllık iktidarımız boyunca Ak Parti'ye ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik atılmamış iftira, söylenmemiş yalan ve edilmemiş hakaret bırakmadılar. Uluslararası mahfillerce kurgulanmış, gerektiğinde açıktan desteklenmiş operasyonlar hatta fiili darbe girişimlerinin karşısında Cumhurbaşkanımız milletimizin desteğiyle dimdik durdu."

"BUNLARDA KUKLA BİTMEZ, AMA BİZ EMİN OLUN KUKLACILARI ÇOK İYİ TANIYORUZ"

Bakan Varank, cuntacı zihniyeti başta olmak üzere, her türlü vesayet odağının, çete ve suç örgütlerinin, Türkiye'yi esir almasına müsaade etmediğini, bundan sonra da etmeyeceklerini belirterek, "Son dönemde de, aynı zihniyetin kendine bulduğu bir kukla üzerinden bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona girişildiğini görebiliyoruz. Bunlarda kukla bitmez, ama biz emin olun kuklacıları çok iyi tanıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birlikteliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur"

Varank, 17-25 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM), FETÖ'nün montaj kasetlerinin yayın merkezi haline getirenlerin, bugün de benzer tavırlar içerisinde hareket ettiklerinin altını çizerek, "Türkiye'de siyaseten bir başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiş. Bir mafya artığı üstünden siyasetin gündemini esir almaya çalışanlar şunu çok iyi bilsin. Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birlikteliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur.

Biz karşımızda temiz muhalefet istiyoruz, ama mevcut parti yönetimlerinden bir umudumuz yok. Muhalefette temiz eller hareketinin bizzat muhalefet tabanındaki makul ve aklı selim gruplar tarafından başlatılacağını umuyor ve bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.