Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: MEB ile eğitim-öğretim alanında protokol imzalayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız." dedi.