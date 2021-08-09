Sandras Dağları'nı dumanla kapladı
Muğla’da devam eden orman yangınlarında jeolojik yapısı nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğu en riskli bölgelerden birisi olarak gösterilen Köyceğiz dağlarındaki yangına müdahale, havadan gün boyu sürdü.
YOĞUN DUMAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Geniş bir alanda etkili olan yangın batıda Dalaman sınırına, doğuda ise Denizli sınırına yaklaşırken, yoğun duman bulutu havadan görüntülendi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangının etkilediği Çöymen Mahallesi'nde henüz boşaltma işlemi yapılmazken, Jandarma köy girişinde bekliyor. Bölgeye hem Türk hem de 2 İspanyol helikopteri havadan müdahale ediyor. Yer ekipleri ise arazinin izin verdiği ölçüde karadan müdahalesini sürdürüyor.
Bölgede iş makineleri, kara ekiplerinin ulaşımı için yol açıyor.
ÇÖVENLİ YAYLASI'NDAKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ
2 uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, TOMA, orman işçisi ve itfaiye erinin karadan müdahale ettiği yangında, alevler Çövenli Yaylası'ndaki evlerin hemen yanında bulunan ormanlık alana ulaştı. Ekipler, yayla evlerinde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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