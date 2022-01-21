SANKO Okulları öğrencileri okçulukta altın madalya kazandı
SANKO Okulları öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 89. yıl dönümü nedeniyle Okçuluk İl Temsilciliği tarafından düzenlenen müsabakada bir ikincilik ve iki üçüncülük madalyası kazandı.
GÜNDEM 21.01.2022, 14:39
Yeşil Vadi Spor Salonunda düzenlenen müsabakada, SANKO Okulları öğrencilerinden Beyzanur Ocak, "Genç Kızlar, Kategorisi"nde il ikinciliği elde ederken, Nilsu Tarlacık; "Genç Kızlar Kategorisi"nde, Ece Boyunsuz ise "Yıldız Kızlar Kategorisi"nde il üçüncüsü oldu.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi.
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