Sanko Üniversitesi Gaziantep Kitap Fuarı'nda stant açtı

Gençleri okumaya teşvik etmek ve çeşitli yazarlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla 21- 29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuarda, SANKO Üniversitesi de gençlerle bulaşmak için yerini aldı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Günümüzde bilgiye ulaşmak kolaylaşırken, okuma oranımız düşüyor. Gaziantep Kitap Fuarının kitap okumak adına farkındalık oluşturacağına inanıyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram ile fuar alanını ziyaret eden Prof. Dr. Dağlı, büyük bir coşkuyla düzenlen Gaziantep Kitap Fuarında üniversite olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Geçmiş dönemlerde, kitaplara ve yayınevlerine ulaşmanın hiç kolay olmadığını anımsatan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Büyüklerimizin eğitim gördüğü ve okuduğu kitaplar bizlere, bizlerden de bir sonraki kuşaklara aktarılıyor. Bu kitaplarla birçoğumuz öğrenim hayatımızı sürdürdük. Bu nedenle okunmamış yeni bir kitap kokusunu hissetmek farklı bir heyecan ve mutluluk kaynağıdır. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl da SANKO Üniversitesi standını ziyaret eden öğrencilere, üniversitenin burs imkanları ve eğitim olanakları ile ilgili bilgiler veriyor.