Şanlıurfa'da 10 kişilik aile arı saldırısına uğradı
Evlerine arıların girdiği aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
GÜNDEM 12.08.2021, 16:00
Şanlıurfa'nın Akçakale kırsalındaki Alatlar Mahallesi'nde Ali Ala'nın evine giren arılar, aile fertlerine saldırdı.
Ailenin evden çıkamaması üzerine çevredekiler, Akçakale İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
10 KİŞİNİN YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ
İtfaiye ekipleri, maske kullanarak girdikleri evdeki 10 kişiyi dışarı çıkarırken, kurtarma çalışmaları esnasında bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 12 Ağustos 2021
|İmsak
|04:05
|Güneş
|05:37
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0
Günlük GazetelerTümü