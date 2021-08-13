Şanlıurfa'da petrol boru hattında patlama
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi.
GÜNDEM 13.08.2021, 14:06
Siverek ilçesinde henüz belirlenemeyen sebeple petrol boru hattı patladı. Patlamanın şiddetiyle petrol, metrelerce havaya yükseldi.
O anlar, Şanlıurfa-Siverek yolunu kullanan sürücülerin cep telefonuna yansıdı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlama sonrası yangın çıkmaması facianın önüne geçti. Boru hattının yakınındaki mısır tarlaları petrolle doldu.
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