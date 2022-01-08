Şanlıurfa sınırında patlama! 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesinde yer alan Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı.

Araçta bulunan 3 asker şehit oldu, 1 asker de enkaz altında kalarak yaralandı. Enkaz altında kalan askeri arama çalışması devam ediyor. Şanlıurfa yerel basınının haberine göre patlamanın şiddetiyle , 2 metre genişliğinde, 3 metresi beton ve 1 metresi tel örgü olmak üzere 4 metre yüksekliğindeki sınırdaki duvar yıkıldı.

Sabah'ın bölge muhabirinin haberine göre ise; patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Patlamanın Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi.

Yaralı askerler, Türkiye'den gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olayın yaşandığı yere gitti.