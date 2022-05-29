Sarılmak kadınları rahatlatıyor
Sarılmak kadınlarda stresi azaltıyor. Araştırma Almanya'da yapıldı. 38 çiftin sarılmadan önceki ve sonraki verileri incelendi. Sarıldıktan sonra kadınların kortizol seviyesinin azaldığı, erkeklerde ise bir değişiklik olmadığı sonucuna varıldı.
Almanya'nın Ruhr Üniversitesinde, sarılmanın insanların ruh hali üzerindeki etkisi araştırıldı.
Sarılmanın, kadınlar ve erkekler üzerindeki etkisinin aynı olmadığı ortaya çıktı.
Dünyanın hemen hemen her yerinde sarılmanın insanları rahatlattığı konusunda genel bir kanı var. Ancak Almanya’da yapılan araştırma bunun herkes için geçerli olmadığını ortaya koydu. Buna göre sarılmak kadınlara olumlu etki ederken, erkeklerde hiçbir etki oluşturmuyor.
Kadınlarda kortizol azaldı
Araştırmada 76 kişinin verileri incelendi. Çiftlere, stresli bir deneyim yaşamadan önce partnerlerine sarılmaları talimatı verildi.
Testler sonucunda kadınlarda stres hormonu olarak bilinen kortizolun azaldığı gözlendi.
Erkeklerin kortizol seviyesinde ise bir değişiklik olmadı. Yani araştırmaya göre sarılmak kadınlarda stresi azaltırken, erkeklerde azaltmıyor.
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