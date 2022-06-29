Satıcılarda hareketlilik başladı!
Kurban Bayramına sayılı günler kalırken, kurbanlık hayvan satıcılarında hareketlilik başladı.
GÜNDEM 29.06.2022, 13:45 29.06.2022, 18:25
Koronavirüs Salgını Sonrası Pandemisiz İlk Kurban Bayramı’nda Satıcılar Çok Umutlu.
Özellikle hafta sonuna yoğunlaşan satıcılar yavaş yavaş kurbanlıklarını yerleştirme telaşına girdi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan satıcılar, bu bayramdan çok umutluyuz dedi.
Namaz Vakti 29 Haziran 2022
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|49
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|15. Adanaspor
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|45
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|36
|44
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|44
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|38
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|35
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|38
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|38
|73
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|71
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|38
|70
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|65
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|38
|62
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|59
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|55
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|42
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|42
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|39
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|39
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|39
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|38
|38
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|35
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