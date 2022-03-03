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Savaşta 8. gün! Ukrayna, Kiev'e yürüyen Rus ordusunu engellemek için köprüleri patlatıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8. güne girildi. Çatışmalar tüm şiddetiyle birçok şehirde devam ederken iki ülke heyetleri bu sabah saatlerinde Belarus'ta ikinci kez müzakere masasına oturacak. Öte yandan Ukrayna ordusunun başkent Kiev'e yürüyen Rus ordusunun önünü kesmek için kente bağlanan köprüleri yıktığı öğrenildi.

GÜNDEM 03.03.2022, 12:10
Savaşta 8. gün! Ukrayna, Kiev'e yürüyen Rus ordusunu engellemek için köprüleri patlatıyor

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bir haftadır savaşa dönmüş durumda. Başkent Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Ruslar işgali dört bir yandan sürdürürken Ukrayna ordusu ve halkı ise tüm gücüyle direniyor.

Bugünse Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikincisi Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirilecek. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya'nın önerilerini sunduklarını hatırlatmıştı.

Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor. Özellikle Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Kiev'in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı. Ukraynalılar Kiev caddelerinde siper ve barikatlar kuruyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.10 sıralarında Rusya'nın petrol rafinerisini vurduğunu, çıkan yangına müdahale edildiğini bildirdi. Can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Kiev geceyi patlama sesleri arasında geçirdi. Kiev tren istasyonu yakınlarında patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko da şehre sıcak su hattı taşıyan boruların vurulduğunu, Kiev'in bir bölümünde halkın ısınma imkanlarını kaybetmiş olabileceğini belirtti. Patlamada 1 kişi yaralandı. Rus ordusu bombardımana ara vermedi. Kente yönelik saldırılar gece boyu devam etti.

Rus ordusunun, Harkov eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi. İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi.

Dün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 498 Rus askerinin öldüğü belirtildi. Ukrayna ise bu sayıyı 9 bin olarak ilan etmişti. Diğer yandan Rusya'dan yaralı sayılarına ilişkin de bilgilendirme geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre 1597 Rus askeri yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenskiy, "Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor. Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar. Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mikolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar." dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ukrayna Özel Gözlem Misyonunda görevli bir personelinin, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği bombardımanda öldüğünü açıkladı. Açıklamada, uluslararası toplum ve AGİT bünyesinde tekrarlanan çağrılara rağmen Ukrayna'da savaşın devam ettiği belirtilerek "Ölüm ve yaralanmalara neden olan sivil halkın yoğunlukta olduğu merkezlerin hedef alınmasını şiddetle kınıyor, Rusya Federasyonu'na çatışmaları derhal durdurma ve anlamlı bir diyaloga girme çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

#Rusya #Ukrayna #Savaş
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