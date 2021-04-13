Savcıyı muayene etmeyince ifadeye çağrıldı iddiası!

Osmaniye devlet hastanesi ortepedi polikinliğine muayene olmak için gelen Osmaniye cumhuriyet savcısı M.B. Ortepedi uzmanı Opr. Dr. Kemal Gökhan Günel’e sırası ve randevusu olmadan muayene olmak istedi doktor Günel savcı M.B’ye sırası gelmeden muayene edemeyeceğini ayrıca kendisini daha önce opere eden doktora kontrol olmasının daha doğru olacağını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği "Kimden gelirse gelsin sağlık alanında yaşanan şiddete karşı mücadelemiz sürecek" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.



Kurallara uyduğu için ve usulsüzlük yapmadığı için, dik duruşundan ötürü Doktor Kemal Gökhan Günel’e meslektaşları yanındayız mesajı vererek savcı Mehmet B.’nin istifası için sosyal medyada kampanya başlattı.



Dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın hastanelerde Öncelikli Sıra Genelgesine Göre İlk Üçte Yer Alan Kişiler Şöyle: Acil Vakalar, Engelli Hastalar Ve Hamile Olan Kişiler yer alıyor.

Tepki toplayan olaya ilişkin resmi açıklama, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne'den geldi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak randevusu için dün hastaneye gittiğine yer verilen açıklamada Tekne, şunları kaydetti:

"Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Osmaniye'de Cumhuriyet savcısı Mehmet B.'nin, kendisini muayene etmediği gerekçesiyle ortopedi doktorunu gözaltına aldırdığı iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, savcı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi.