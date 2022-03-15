Seçim Kanunu’nda değişiklik teklifi meclis başkanlığına sunuldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından hazırlanan seçim kanunu teklifi meclis'e sunuldu.
GÜNDEM 15.03.2022, 14:53 15.03.2022, 17:41
AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla sunulacak düzenlemedeki en kritik değişiklik seçim barajı olacak. buna göre, yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7’ye düşürülecek.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir seçim barajının yüzde 7 olmasının herkesin bir beklentisi olduğunu söyledi.
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