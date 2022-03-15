Seçim Kanunu’nda değişiklik teklifi meclis başkanlığına sunuldu

AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla sunulacak düzenlemedeki en kritik değişiklik seçim barajı olacak. buna göre, yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7’ye düşürülecek.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir seçim barajının yüzde 7 olmasının herkesin bir beklentisi olduğunu söyledi.