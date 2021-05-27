Sedat Peker'e yakalama kararı
Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkardı.
GÜNDEM 27.05.2021, 15:28 27.05.2021, 17:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
Bakan Soylu Peker'in kendisiyle ilgili tüm iddialarının araştırılmasını istemişti.
Soylu’nun başvuru dilekçesinde Peker ile beraber hareket edenlerin tüm iletişim ve irtibatlarının tespit edilmesi istenmişti.
Suç duyurusu üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Peker hakkında yakalama kararı talep etti.
Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de firari olan Peker’in yakalanması için hakkında yakalama emri düzenledi.
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