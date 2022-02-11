Sedef Kabaş'ın 11 yıl 8 aya kadar hapsi istendi
Gazeteci Sedef Kabaş hakkında Cumhurbaşkanı'na ve 2 bakana hakaretten 11 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.
GÜNDEM 11.02.2022, 19:38 11.02.2022, 19:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.
İddianamede, televizyon programındaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret " nitelikte söz ve beyanları üzerine Sedef Kabaş hakkında savcılıkça re'sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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