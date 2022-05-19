Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 19 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.