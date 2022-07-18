Şehidin var Türkiye...

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Öte yandan Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Ömer Faruk Civelek'in (30), Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'ndeki baba evine taşındı.

Helallik alınmasından sonra Civelek'in naaşı, cenaze töreni için Gölköprü Mahalle Camisi'ne getirildi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle vakti İl Müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir müddet top arabasında taşınan Civelek'in naaşı, Gölköprü Mezarlığı'nda defnedildi.