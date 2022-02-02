Şehidin var Türkiye...
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu açıkladı.
GÜNDEM 02.02.2022, 21:23 02.02.2022, 21:33
Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Şırnak/Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Er. Tarık TARCAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
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