Şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı doğum gününde Ankara Kalesi'ne yansıtıldı
Eren Bülbül’ün doğum günü “İyi ki Doğdun Eren”, “İyi ki Varsın Eren” yazılı görsellerle Ankara Kalesi'ne yansıtılarak kutlandı.
GÜNDEM 01.01.2022, 20:53
Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü, “İyi ki Doğdun Eren”, “İyi ki Varsın Eren” yazılı görseller ile özel video gösterisi Ankara Kalesi'ne yansıtıldı.
1 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Bülbül'ün doğum gününde vizyona giren TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin afiş ve fragmanı da simge yapılara yansıtıldı. Yansıtılan görseller bölgede bulunan vatandaş ve turistler tarafından ilgi ile izlendi.
Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin afiş ve fragmanı Ankara Kalesi'nin yanı sıra tarihi Galata Kulesi ile Trabzon Kalesi'ne de yansıtıldı.
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