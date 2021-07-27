Şehit Halil Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

rak'ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan makineli tüfek ile yapılan taciz ateşinde, Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), şehit oldu.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Kırıkkale’ye uğurlandı.

ŞEHİDE SON GÖREV

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Çelebi'nin naaşı, törenin yapılacağı Nur Camii’ne getirildi. Taziyeleri kabul eden annesi Hatun (48), babası Vehbi (52), eşi Ayşenur (25) ile kardeşleri Eren (18) ve Erdem (16) Çelebi, törende gözyaşlarını tutamadı.

Geçen sene evlenen Çelebi'nin eşi Ayşenur Çelebi, ayakta durmakta zorlandı.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından öğlen vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Çelebi, Balışeyh ilçesinin Kırlangıç köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kültür Turizm Bakan Yardımcı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale milletvekilleri, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.