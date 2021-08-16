Şehit Muhammed Öztürk, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan çatışmada, sözleşmeli er Muhammed Öztürk şehit oldu.

ŞEHİDİN CENAZESİ BABAEVİNE ULAŞTI

Uçakla Kastamonu Havaalanı'na getirilen şehit Öztürk'ün cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından Taşköprü ilçesindeki babaevine götürüldü. Şehidin naaşı, helallik alınıp dua edilmesinin ardından Taşköprü Meydanı'na taşındı.

Şehit Öztürk, Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından öğlen vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Kurbantepe Şehitliği'nde toprağa verildi.

ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Törene şehidin annesi Semra, babası Muharrem Öztürk ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve vatandaşlar katıldı.