Şehit Piyade Er Oktay Salar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Oktay Salar, 20 yaşındaydı. Vatani görevini Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolunda yapıyordu.

Tezkeresine 2 ay kala, terör örgütü PKK/YPG'nin karakola düzenlediği saldırıda şehit oldu.

Şehit Piyade Er Oktay Salar için ilk tören Gaziantep'te yapıldı.

Şehidin naaşı memleketinde toprağa verildi

Şehidin naaşı, törenin ardından uçakla memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

Şehit Piyade Er Oktay Salar için Balya ilçesi kırsal Çamavşar Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Şehidin naaşı, törenin ardından Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin kanı yerde kalmadı; 21 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırının yapıldığı bölge fırtına obüsleriyle vuruldu. 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Karkamış'a roket saldırısının ardından atışların yapıldığı Ayn el Arap kırsalını ateş altına aldı.

Fırtına obüslerinin atışlarını Türkiye, TRT Haber canlı yayınında izledi.

Gece boyunca devam eden cezalandırma atışları hava aydınlandığında da sürdü.

Sivillerin bulunmadığı Ayn el Arab'ın batısı, Zor Mağar köyü kırsalı ve teröristlerin konuşlandığı alanlardaki karargah ve tüneller de hedef alındı.