Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'a son görev!

Milli savunma bakanlığından yapılan açıklamaya göre pençe yıldırım harekâtı bölgesinde füze saldırısı oldu.

Saldırıda ağır yaralanan sözleşmeli er Muhammed ali akın kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhammed ali akın 23 yaşındaydı vatani görevini tamamladıktan sonra sözleşmeli er olarak göreve başlamıştı.

Son olarak mart ayında izin için ziyaret ettiği memleketi Konya’ya bu kez acı haber gitti. Meram ilçesindeki baba ocağına türk bayrakları asıldı.

Akın için ilk tören Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlendi.

Şehit Akın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı burada öz geçmişin okunması ve dua edilmesinin ardından memleketine uğurlandı.

Akın için ikindi namazını müteakip Konya Şehitliği Namazgahında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi Akın'ın yakınları tabuta sarıldı.

Şehit Akın'ın cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliğinde dualarla defnedildi.