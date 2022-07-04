Şehit Piyade Teğmen Halis Keskin Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in cenazesi, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde defnedildi.
GÜNDEM 04.07.2022, 11:51
Hakkari'nin Derecik ilçesinde Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in cenazesi, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde defnedildi.
Keskin'in (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, Yenişehir Havalimanı'na inen askeri uçaktan alınarak Orhan-ı Kebir Camisine getirildi.
Şehidin babası Kamil Mehmet, annesi Nazmiye ve eşi Elif Keskin ile yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Şehidin 1 yıl önce evlendiği ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Elif Keskin, cenazeye eşinin askeri üniformasını giyerek katıldı.
Piyade Teğmen Halis Keskin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
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