Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz için tören düzenlendi.

GÜNDEM 17.11.2020, 09:41 17.11.2020, 10:49
Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Topuksuz'un Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Hakkari'de şehit düşen asker için tören düzenlendi

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konulan Topuksuz'un naaşı memleketi Osmaniye'ye uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.

Hakkari'de şehit düşen asker için tören düzenlendi

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 

#şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz
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