Şehitlerimizin cenazeleri memleketlerine uğurlandı!

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için memleketi Malatya’da Yeşiltepe Şehir Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Çatışmada şehit olan Teğmen Abulkadir Güler memleketi Antalya’da, Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya Kütahyada, ve şehit Uzman Çavuş Onur Doğan da Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle okunan duaların ardından toprağa verildi.