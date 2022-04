Sekizinci Cumhurbaşkanı Özal için İstanbul'da anma töreni yapıldı

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, merhum Özal'ın eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ile Efe Özal ve manevi kızı Aysel Özgür katıldı. Semra Özal, tören alanına engelli asansörünü kullanarak indi.



Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Turgut Özal’ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, saygı duruşunun ardından merhum Özal için dualar etti.



Törende Özal ailesine taziyelerini sunan protokoldekiler, daha sonra eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti. İstanbul Müftüsü Arpaguş, Menderes ile arkadaşlarına dua etti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, Menderes ile Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun mezarına karanfil bıraktı.



- "Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor"

Tören sonrası basın mensuplarına konuşan Semra Özal, merhum eşini özlemenin yetmediğini ifade ederek, "Her geçen gün daha da özlemi artıyor. Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor. Allah bir güç verecek bana, bunlara dayanacağım. Başka çarem yok ama acım çok büyük." dedi.

Özal, bir gazetecinin "Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?" sorusunu, "Herkes nasıl yapıyorsa ben de öyle yapıyorum. İdare etmeye çalışıyorum. Hiç koronavirüs olmadım. Aşılarımın hepsini yaptırmıştım. Hiç öyle bir rahatsızlığım olmadı. Herkesin aşı olması lazım. Kendi canımız için aşı şart." şeklinde cevapladı.

Merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın oğlu Ahmet Özal ise babasını çok özlediğini söyledi.

Babasıyla ilgili her şeyi özlediğini dile getiren Özal, şunları kaydetti:

"En çok özlediğim ise sıkıntı yaşadığımız günlerde 'Acaba o hayatta olsa ne söylerdi, nasıl bir çözüm bulurdu? Mutlaka bir çözüm bulurdu. Esas özlediğim onun fikirleri, çözümleri ve çıkış yolları. 1970’lerin çıkışını 1980’lerde yaptı. Bugün de olsa yapardı. 'Acaba ne yapardı?' diye onu çok merak ediyorum ve o konuları çok özlüyorum. Bugün ekonomide yapılması gerekenleri o da biliyor. Biz de biliyoruz, ne yapılması gerektiğini. Bazı şeylerin düzeltilmesi lazım. Ben şu anda yanlışlar yapıldığını düşünüyorum. O yanlışlardan bir an önce vazgeçilmezse daha büyük sıkıntılı günlere gideriz diye korkuyorum."