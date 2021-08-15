Sel felaketinde can kaybı 64'ye yükseldi

Afet bölgesinde can kaybı yükseliyor. 3 ilde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulandı.

Kastamonu'da 4 bin 526, Sinop'ta 2 bin 492 ve Bartın'da bin 67 personelin görevli olduğunun belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

Bartın'ın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359, Kastamonu'da toplam bin 480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzede tahliye edilmiştir.

Barınma çalışmaları

Kastamonu’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 814 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Çadırlarda 382 afetzede kalmaktadır.

Sinop’ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite bulunmakta olup, 146 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Bartın’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin kişilik kapasite ayrılmış olup 22 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Kastamonu’daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 220 çadır, 660 battaniye, 660 yatak, 660 nevresim seti bölgeye sevk edilmiştir.

Acil yardım ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu’ya 5 milyon lira, Sinop’a 3 milyon lira ve Bartın’a 2 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ise Kastamonu’ya 5 milyon, Sinop’a 3 milyon ve Bartın’a 2 milyon lira ödenek gönderilmiştir.

Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 milyon lira ödenek aktarılmıştır. Toplamda 23 milyon lira nakdi ödenek gönderilmiştir.

Haberleşme çalışmaları

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 12 adet mobil baz istasyonu kurulmuş,

16 adet mobil baz istasyonu ve 4 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) sevk edilmiştir.